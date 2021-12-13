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Ру Тат
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Общество
13 декабря 2021  09:38

Ростуризм анонсировал новый этап туристического кешбэка

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Новый этап кешбэка за поездки по России стартует 18 января. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним, что туристический кешбэк предполагает частичный возврат средств за приобретение туров по городам страны.

«Продажи <...> стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам руководителя ведомства, в новом году планируется проведение и осеннего этапа программы. Продажа путевок стартует в октябре.

«Точные даты старта мы объявим во второй половине года», — заключила Догузова.

#внутренний туризм
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