Пестречинский район Татарстана стал лидером по объему введенного в эксплуатацию жилья

Пестречинский район возглавил рейтинг по объему введенного в эксплуатацию жилья в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Из ежемесячного рейтинга социально-экономического развития районов и городских округов республики за январь-март этого года следует, что по итогам первого квартала 2021-го в муниципалитете ввели в эксплуатацию 122,8 тыс. кв метров жилья, или 2,177 кв. метра на душу населения.

«Активно вводятся в эксплуатацию жилые дома в ЖК „Царево“ и ЖК „Светлый“ в деревне Куюки. На данный момент в Пестрецах ведется строительство еще одного многоквартирного дома. На сегодняшний день выполнено 56,4% от плана по вводу жилья», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе района.

Поскольку в муниципальном образовании быстро растет численность населения, возведение дошкольных и образовательных объектов на сегодняшний день также очень актуально. В рамках национального проекта «Демография» ведется строительство двух детских садов — в селе Богородское на 120 мест и в Куюках на 220 мест. В этой же деревне по национальному проекту «Жилье и городская среда» также возводится школа на 1224 места.

Вторую строчку рейтинга занял Лаишевский район (83 251 кв. метров), третью — Высокогорский (51 368 кв. метров), замыкают пятерку Тукаевский и Мамадышский районы республики.

Всего за январь-март общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в Татарстане составила 0,229 кв. метров в расчете на душу населения.