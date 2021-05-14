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Ру Тат
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14 мая 2021  11:02
Эльза Кузнецова

Пестречинский район Татарстана стал лидером по объему введенного в эксплуатацию жилья

Пестречинский район Татарстана стал лидером по объему введенного в эксплуатацию жилья
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Пестречинский район возглавил рейтинг по объему введенного в эксплуатацию жилья в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Из ежемесячного рейтинга социально-экономического развития районов и городских округов республики за январь-март этого года следует, что по итогам первого квартала 2021-го в муниципалитете ввели в эксплуатацию 122,8 тыс. кв метров жилья, или 2,177 кв. метра на душу населения. 

«Активно вводятся в эксплуатацию жилые дома в ЖК „Царево“ и ЖК „Светлый“ в деревне Куюки. На данный момент в Пестрецах ведется строительство еще одного многоквартирного дома. На сегодняшний день выполнено 56,4% от плана по вводу жилья», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе района. 

Поскольку в муниципальном образовании быстро растет численность населения, возведение дошкольных и образовательных объектов на сегодняшний день также очень актуально. В рамках национального проекта «Демография» ведется строительство двух детских садов — в селе Богородское на 120 мест и в Куюках на 220 мест. В этой же деревне по национальному проекту «Жилье и городская среда» также возводится школа на 1224 места.

Вторую строчку рейтинга занял Лаишевский район (83 251 кв. метров), третью — Высокогорский (51 368 кв. метров), замыкают пятерку Тукаевский и Мамадышский районы республики. 

Всего за январь-март общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в Татарстане составила 0,229 кв. метров в расчете на душу населения.

пестречинский район национальный проект реализация приоритетных национальных проектов нацпроект демография
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