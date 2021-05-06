Жители Пестречинского района РТ смогут выбрать названия для новых детских садов

На официальном сайте Пестречинского района РТ жителям предлагают принять участие в подборе названий для строящихся детских садов. Свой голос отдали уже почти 300 жителей района. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района.

Вопрос с детскими садами в пестречинских селах стоит остро. Поскольку в муниципальном образовании быстро растет численность населения, возведение дошкольных и образовательных объектов на сегодняшний день очень актуально. В рамках национального проекта «Демография» ведется строительство двух детских садов — в селе Богородское на 120 мест и в деревне Куюки на 220 мест.

«В Куюках наблюдается острая нехватка мест в детских садах, а в Богородском — здание объекта было в аварийном состоянии», — уточнили в пресс-службе.

По детскому саду в селе Богородское поступило 131 сообщение с вариантами, а по детскому саду деревни Куюки — 128. Среди названий для Богородского детсада лидируют «Золотой ключик», «Умка», «Мир детства», а в Куюках проголосовали за «Сказку», «АБВГДйку» и «Радугу». По информации издания «Пестрецы-информ», голосование стартовало 5 мая и продлится до 28 мая.

Как уточнили в пресс-службе, глава района Ильхам Кашапов еженедельно выезжает на осмотр строительства детских садов, а также инспектирует стройку школы на 1224 места в деревне Куюки. Образовательное учреждение возводится по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В обоих дошкольных учреждениях ведется устройство кирпичной кладки, гидроизоляции стен, силового пола цокольного этажа. Также ведется разводка инженерных систем и обратная засыпка. В начале мая также планируется начать работы по возведению кладки второго этажа. В будущей школе уже выполнены земляные работы, бетонная подготовка и гидроизоляция. Завершено устройство фундаментной плиты, монолитных стен и колонн второго этажа. Ведутся работы по устройству третьего этажа.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.