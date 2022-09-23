Пестречинский район получил дополнительные 10 млн рублей на обустройство дорог
Пестречинский район получит дополнительно 10 млн рублей на ремонт дорог. Финансирование из бюджета РТ направлено по республиканской программе «Ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием населенных пунктов Татарстана».
Как рассказал «Татар-информу» заместитель руководителя исполкома района Рамиль Шайхутдинов, на выделенные средства возле школы №2 оборудованы въезд, парковка, а на самой территории школы прошел небольшой ремонт. Ранее здесь уже были установлены тротуары, бортовой камень, увеличена парковка. Все это сделано для безопасности дорожного движения, так как здесь курсируют и школьные автобусы.
Кроме того, проведен ремонт асфальтового покрытия на улице Советской. Здесь работы прошли в комплексе с программой безопасности дорожного движения. «Здесь был возведен тротуар, установлено ограждение напротив детского сада „Айгуль“, чтобы организовать пешеходные потоки через „зебру“», — уточнил собеседник агентства.
На данный момент работы продолжаются: на улице идет обустройство асфальтового покрытия от спорткомплекса до здания Палаты имущественно-земельных отношений. Также по проекту здесь предусмотрен ремонт тротуара по двум участкам, обустройство бортовых камней, благоустройство прилегающей территории, нанесение разметки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Конь Пестречинского района отремонтируют Дом культуры за 17 млн рублей.
Фото, видео: пресс-служба Пестречинского района РТ.