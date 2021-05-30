Пестречинцы выбрали названия для двух новых детсадов в Богородском и Куюках

Жители Пестречинского района Татарстана выбрали звания для двух строящихся детских садов в селе Богородское и деревне Куюки. Дошкольные учреждения возводятся по национальному проекту «Демография».

«Сегодня подводим итоги голосования за названия детских садов села Богородское и деревни Куюки. По детскому саду села Богородское поступило 64 сообщения с вариантами, а по детскому саду деревни Куюки — 75. Из них в голосовании участвовали по десять вариантов», — отметили в пресс-службе района.

Детский сад на 220 мест в Куюках будет именоваться «Сказкой», а в Богородском, который смогут посещать 120 малышей, — «Золотой ключик». Среди названий также лидировали «Умка», «Мир детства», «АБВГДйка» и «Радуга».

Сегодня на строительных площадках кипят работы. На обоих объектах ведется кирпичная кладка, установка перегородок и плит перекрытий. На первом этаже практически все работы завершены, на втором — в процессе. Строители параллельно штукатурят стены, обустраивают электрические и инженерные сети, вентиляцию. В селе Богородское за счет районного бюджета планируется заменить водопровод для обеспечения садика.

Однако и в Куюках, и в Богородском наблюдается небольшое отставание от планового графика. «Это не скажется на итоговой дате сдачи. Строители усиливаются по объемам выполняемых работ. Для этого задействовано более 50 каменщиков, нужное количество сантехников, электриков, разнорабочих», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2021 году в Татарстане по национальному проекту «Демография» в Татарстане построят 13 детских садов. Еще один появится в Лаишевском районе РТ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».