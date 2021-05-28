В Лаишевском районе РТ откроется новый детский сад по нацпроекту «Демография»

В селе Державино Лаишевского района в августе этого года откроется новый детский сад, который смогут посещать 50 малышей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Старый детский сад, который в селе посещали 17 детей, находился в аварийном состоянии. Это было кирпичное одноэтажное здание 1983 года постройки», — уточнил источник агентства.

Новое двухэтажное образовательное учреждение возводится по национальному проекту «Демография» за 104 млн рублей. Стены будущего детсада построят из разноцветного кирпича. Объект оборудуют всем необходимым инвентарем, в том числе пандусами для маломобильных групп населения, территорию благоустроят и высадят саженцы.

Внутри здания расположатся две группы — от одного года до трех лет и от трех до семи лет, по 25 детей каждая. На сегодняшний день в Державине живут 68 детей разного возраста.

Глава района Ильдус Зарипов побывал на стройке важного соцобъекта и ознакомился с ходом работ. На данный момент ведется установка дверных и оконных проемов, монтаж кровли, отделочные работы, строительство внешних инженерных сетей.

В 2020 году в селе Усады Лаишевского района открылся новый полилингвальный детский сад «Умные дети» на 260 мест. В 2021 году по национальному проекту «Демография» в Татарстане построят 13 детских садов. При строительстве новых дошкольных учреждений будет предусмотрено создание ясельных мест, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».