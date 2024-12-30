МЧС напомнило татарстанцам, как себя вести, если увидел беспилотник

Главное Управление МЧС России по Татарстану готово обеспечивать безопасность татарстанцев в том числе и в случае угрозы атаки беспилотников. О том, что предпринять жителям РТ, если они заметили БПЛА, сегодня на совещании в Доме правительства РТ рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану Игорь Драгунов.

«При обнаружении беспилотного воздушного судна (БВС) у населения республики есть возможность сообщить данную информацию по телефону 112», – отметил он.

По возможности необходимо зафиксировать точное время, место обнаружения, направление полета, примерную высоту, на которой летел дрон, – всю эту информацию необходимо передать по телефону экстренных служб или муниципалитету.

«По решению должностных лиц организуется оповещение персонала о возможной угрозе. При необходимости осуществляется укрытие или эвакуация людей, находящихся на объекте, до снятия угрозы применения БВС», – добавил Игорь Драгунов.

Дальше дело за экстренными службами, если беспилотник не сдетонировал, то проводится работа по его обезвреживанию. Если его падение привело к аварии, то все силы направляются на ее ликвидацию и помощь пострадавшим.

Одна из главных задач Главного Управления МЧС России по Татарстану – обеспечить готовность экстренных служб и жителей РТ к угрозе применения беспилотников на территории республики.