Песошин вручил медаль 80-летия Победы труженице тыла из Верхнего Услона

Премьер-министр РТ Алексей Песошин в ходе рабочей поездки в село Верхний Услон встретился с труженицей тыла Хазяр Шайхлисламовой и вручил ей юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства республики.

«Поздравляю Вас с юбилеем Победы. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни в кругу родных и близких», – сказал татарстанский премьер.

Хазяр Шайхлисламова родилась 26 декабря 1929 года (95 лет). Во время Великой Отечественной она работала на полях и на ферме. После ВОВ работала дояркой. Она награждена званием «Ветеран труда», медалью «Труженик тыла», «Медалью Материнства», юбилейными медалями.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов вручил юбилейные медали в честь 80-летия Победы шестерым ветеранам из Набережных Челнов.

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.