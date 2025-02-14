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Общество 14 февраля 2025 13:00

Рустам Минниханов вручил медали 80-летия Победы шести ветеранам из Челнов

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» шести ветеранам. Об этом сообщается на официальном сайте татарстанского лидера.

Награды получили участники войны Муфтах Нуртдинов и Валентин Лысак, жительница блокадного Ленинграда Людмила Гадалина, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей Борис Кудряшов и Мария Тимонина, а также труженик тыла Анатолий Лазарев.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Минниханов поздравил ветеранов с юбилеем Великой Победы и отметил, что около 700 тысяч жителей республики были призваны на фронт, половина из них погибли или пропали без вести. Более 200 тысяч татарстанцев были награждены за храбрость и мужество, Золотой Звездой Героя Советского Союза отмечены 353 бойца, а 48 стали полными кавалерами Ордена Славы.

«Все мы в неоплатном долгу перед поколением наших отцов и дедов. Мы преклоняемся перед невероятной отвагой и силой духа поколения, которое мужественно прошло суровый боевой путь к безоговорочной победе. Несмотря на попытки искажения истории, событий тех лет, мы будем бережно хранить память о беспримерном подвиге нашего народа, спасшего мир от фашизма», – сказал Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Минниханов напомнил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества и отметил героизм российских солдат в зоне СВО. Он также поблагодарил ветеранов за участие в строительстве Набережных Челнов и завода «КАМАЗ».

«Низкий поклон и самые искренние слова благодарности за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество. Также выражаю благодарность за вашу сегодняшнюю общественную активность. Ваши мудрые и добрые советы – значимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия», – добавил Рустам Минниханов.

«В годы войны мы испытали все тяготы, было тяжело. Спасибо вам за заботу, никогда нас не забываете. Желаем, чтобы наш Татарстан процветал!» – сказала в своем ответном слове Людмила Гадалина.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена указом Президента России Владимира Путина и вручается участникам боевых действий, партизанам, труженикам тыла и другим категориям граждан в преддверии Дня Победы.
#Раис Республики Татарстан #Год защитника Отечества #юбилейная медаль #80-летие Победы
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