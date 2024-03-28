Песошин вручил гендиректору ПИК «Идел-Пресс» медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня в ходе церемония награждения жителей республики, прошедшей в Казанском Кремле, вручил генеральному директору полиграфическо-издательского комплекса «Идел-Пресс» (входит в АО «Татмедиа»)» Анасу Аскарову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Руководитель ПИК «Идел-Пресс» награжден медалью указом Президента РФ Владимира Путина — «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Как сообщал ранее «Татар-информ», в торжественной речи глава Правительства РТ призвал награжденных не останавливаться на достигнутом. «Самое главное, что всё это служит процветанию нашей Родины», — заявил он.