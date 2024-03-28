«Не останавливайтесь на достигнутом»: Песошин наградил отличившихся татарстанцев

Фото: пресс-служба правительства РТ

В Казанском Кремле прошла церемония вручения наград работникам промышленности, строительства и транспорта, представителям медицинских кругов, культуры, средств массовой информации и других сфер. В мероприятии принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Указом Президента России медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден генеральный директор полиграфическо-издательского комплекса «Идел-пресс» Анас Аскаров.

Также награду получил главный художник Качаловского театра Александр Квадраков. Ему вручили орден «Дуслык». Почетное звание «Заслуженный машиностроитель России» получила Ирина Смирнова — мастер химического производства завода имени Серго. Всего было награждено свыше 50 человек.

«Хочу поблагодарить вас за добросовестную работу и преданность делу. Именно труд жителей Татарстана позволяет республике продолжить социально-экономический рост несмотря на геополитические сложности», — сказал Премьер-министр РТ.

В подтверждение своих слов Песошин отметил, что объем ВВП республики за прошлый год составил более 4,1 трлн рублей, инвестиций в основной капитал свыше 1 трлн рублей, а по объемам жилищного строительства было введено более 3,4 млн квадратных метров жилья.

«По объемам промышленного производства республика занимает 6-е место среди всех регионов России. Значительный вклад в промпроизводство внесли предприятия нефтеперерабатывающей промышленности», — добавил Премьер-министр.

Он напомнил, что 2024-й в стране объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Это решение направлено на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.

Отдельно Песошин отметил, что в Татарстане нынешний 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития. «Человеческий капитал, новые знания и технологии являются главными факторами экономического роста. В прошлом году Татарстан поднялся на второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития», — отметил он.

Премьер-министр также подчеркнул, что прошедшие выборы Президента России показали единство и сплочённость народа вокруг национального лидера, что даёт уверенность в успешном выполнении всех поставленных задач, реализации национальных проектов и дальнейшем росте качества жизни.

В заключение Песошин напомнил, что в октябре в Казани пройдет Саммит БРИКС. «Это не только большая честь, но и большая ответственность, и сегодня в этом зале присутствуют те, кто вносит значительный вклад в развитие республики. Не останавливайтесь на достигнутом. Самое главное, что все это служит процветанию нашей Родины», — резюмировал Песошин.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития. 14 сентября 2023-го он подписал соответствующий указ.