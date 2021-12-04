В Татарстане за сутки зарегистрировано 234 новых случая коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 234 новых случая коронавируса Covid-19. Лишь один случай заражения завозной, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Шестьдесят девять человек госпитализировано, 165 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 99 человек. В Набережных Челнах отмечено 18 случаев болезни, тогда как в Зеленодольском районе — 13. Всего инфицированные выявлены в 35 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 4 декабря 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 38 944 случая заболевания. Выздоровели 32 518 жителей Татарстана, причем 280 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 071 724 татарстанца, прирост числа вакцинаций за день составил 13 674. Обеими дозами привиты 1 625 874 человека.