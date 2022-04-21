Песошин: в Татарстане сохранят госпрограммы, расходы на дворы увеличат на 1 млрд рублей

Власти Татарстана в 2022 году сохранят финансирование всех государственных программ, направленных на улучшение качества жизни людей. Для некоторых направлений, в частности для полюбившейся татарстанцам программы «Наш двор» увеличат финансирование. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на сессии Госсовета РТ.

«В 2022 году в республике действуют 44 госпрограммы на 47 млрд рублей, все программы прошлого года сохранены. Ни одной значимой программы не уменьшилось, просто какие-то были объединены. Что касается программы “Наш двор”, Президентом республики принято решение увеличить лимит в связи с ростом цен на некоторые комплектующие и материалы с 8 до 9 млрд рублей», — сказал Песошин.

Глава Правительства РТ уточнил, что в этом году количество попавших в программу дворов увеличат с 1 тыс. до 1,2 тыс.

«Сомнений в том, что все программы будут выполнены, нет ни малейших. Они могут просто немного скорректироваться», — подчеркнул докладчик.

Премьер-министр Татарстана сегодня выступил в Госсовете РТ с традиционным ежегодным отчетом о работе Правительства республики.

Ранее министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин уже сообщал, что в этом году в Татарстане запланировано благоустроить 1 200 дворов на сумму 9 млрд рублей.