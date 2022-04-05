Глава Минстроя РТ: В 2022 году сокращение объемов программы «Наш двор» не запланировано

В этом году в Татарстане запланировано благоустроить 1 200 дворов на сумму 9 млрд рублей. Власти республики не собираются сокращать объемы программы «Наш двор», сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин на брифинге о проведении общероссийского онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства на 2023 год.

«Хочу отметить, что в сложившейся ситуации сокращение объемов данной программы не запланировано», — подчеркнул министр.

Марат Айзатуллин добавил, что реализация программы «Наш двор» началась в 2020 году по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова. По своей масштабности республиканская программа не имеет аналогов в России, отметил спикер.

За два года благоустроены 2167 придомовых территорий на общую сумму 16 млрд рублей. В прилегающих к отремонтированным дворам домах проживают более 660 тыс. человек.