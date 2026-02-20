Песошин в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды бойцам из Татарстана

Фото: t.me/EduardSharafiev

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды участвующим в специальной военной операции уроженцам республики. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал депутат Государственного Совета РТ, участник спецоперации Эдуард Шарафиев.

«В преддверии празднования 23 Февраля в зону СВО прибыл „десант“ высокопоставленных чиновников Республики Татарстан во главе с Премьер-министром Алексеем Песошиным», – заметил парламентарий.

«В честь праздника военнослужащим из республики были вручены государственные награды Республики Татарстан», – пояснил Шарафиев, уточнив, что среди награжденных были и бойцы бригады «Святой Георгий».

7-я добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Святой Георгий» была создана весной 2023 года. Первоначально в ее состав вошли участники боевых действий в ДНР и ЛНР в 2014 году и члены «Союза добровольцев Донбасса».