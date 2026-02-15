Минниханов показал видео награждения бойцов в преддверии 23 Февраля

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях показал видео награждения отличившихся военнослужащих из Татарстана республиканскими государственными наградами.

«После официальной части для бойцов был организован концерт наших артистов, подаривший героям частицу домашнего тепла и поддержки», – заметил Раис Татарстана в своем блоге в MAX.

«Ватаныбыз алдындагы бурычларын намус белән үтәүче егетләребезнең батырлыгы һәм ныклыгы белән горурланабыз! Республика махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәрьяклап ярдәм күрсәтүен дәвам итәчәк. Якынлашып килүче бәйрәм белән, яклаучыларыбыз! (в переводе – „Гордимся подвигом и стойкостью наших ребят, которые с честью выполняют свой долг перед Родиной! Республика продолжит оказывать всемерную поддержку участникам спецоперации. С наступающим праздником, защитники!“)», – заключил Рустам Минниханов.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.