Песошин в Москве обсудил итоги спортивного сезона регби в России

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании Высшего совета Федерации регби России. Обсуждались итоги спортивного сезона и деятельности организации в 2024 году, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Заседание состоялось под председательством президента федерации Игоря Артемьева.

Напомним, что накануне в Москве находился и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Целью его поездки стало участие в заседании Государственного Совета, посвященном поддержке семей и подведению итогов Года семьи в России.