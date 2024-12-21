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Песошин в Москве обсудил итоги спортивного сезона регби в России
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании Высшего совета Федерации регби России. Обсуждались итоги спортивного сезона и деятельности организации в 2024 году, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.
Заседание состоялось под председательством президента федерации Игоря Артемьева.
Напомним, что накануне в Москве находился и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Целью его поездки стало участие в заседании Государственного Совета, посвященном поддержке семей и подведению итогов Года семьи в России.
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