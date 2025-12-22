Песошин в День энергетика включил госнаграды отличившимся сотрудникам «Татэнерго»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественном мероприятии в «Татэнерго» по случаю Дня энергетика и вручил государственные награды наиболее отличившимся сотрудникам компании. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В своем выступлении Алексей Песошин заметил, что за последние десять лет мощность энергосистемы республики выросла более чем на 21%, превысив 8900 МВт. Выработка электроэнергии увеличилась на 46,4%. Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по потреблению электроэнергии – доля региона составляет 32%.

При этом «Татэнерго» является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в республике. Станции компании вырабатывают около 15 млрд кВт⋅ч, что составляет почти половину всей выработки энергосистемы региона, констатировал Премьер.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«2025 год для "Татэнерго" был непростым. От вашей работы зависит очень многое. Перед коллективом были поставлены большие задачи: модернизация генерирующих объектов станций, обновление тепловых сетей, строительство сетей для вновь вводимых домов и объектов. Благодаря слаженной работе всего коллектива намеченные на этот год планы были достойно реализованы», – подчеркнул Алексей Песошин.

По оценке главы Кабмина РТ, работники «Татэнерго» приложили максимум усилий, чтобы в домах и квартирах татарстанцев было тепло и уютно, число аварийных ситуаций было сведено к минимуму, а при возникновении их последствия устранялись в кратчайшие сроки.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сейчас в «Татэнерго» трудятся более 5 тыс. человек. В компании успешно действует институт наставничества. «Опыт проработавших в отрасли долгие годы бесценен. Очень много династий, которые посвятили свою жизнь энергетике. Приходят молодые инициативные специалисты. Все понимают, что люди – основное богатство любого предприятия», – выразил уверенность Премьер-министр РТ.

Отдельно он поблагодарил ветеранов компании, чей труд стал достойным вкладом в развитие отрасли.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Искренне поздравляю всех работников с Днем энергетика и с наступающим Новым годом! В уходящем году проделана огромная работа, а впереди нас ждут еще большие задачи. Уверен, нам под силу их реализовать», – заключил Алексей Песошин.

Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев в свою очередь сделал акцент на том, что все основные задачи завершающегося года были полностью выполнены. Он также поблагодарил руководство Татарстана за всестороннюю поддержку.