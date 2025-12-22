Коробченко: От профессионализма энергетиков зависит бесперебойная работа экономики РТ

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко от имени Правительства Татарстана и от себя лично поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником – Днем энергетика.

По словам главы Минпромторга РТ, энергетика по праву является одной из ключевых отраслей экономики республики, надежным фундаментом промышленного развития, социальной стабильности и комфортной жизни татарстанцев.

«В республике работают три крупнейших производителя электрической и тепловой энергии – «Татэнерго», ТГК-16 и Нижнекамская ТЭЦ. Выпускается оборудование для отрасли», – напомнил министр.

«Уважаемые энергетики! От вашего профессионализма, ответственности и преданности делу зависит бесперебойная работа предприятий, учреждений, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Ваш труд требует высокой квалификации, самоотдачи и готовности работать в любое время суток, зачастую в непростых условиях», – подчеркнул Коробченко.

По оценке руководителя профильного ведомства, «энергетики Татарстана достойно отвечают на современные вызовы, внедряют передовые технологии, повышают энергоэффективность, обеспечивают устойчивое развитие отрасли и укрепляют энергетическую безопасность республики».

«Спасибо за вашу работу, за свет и тепло в домах! Желаю вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и много светлых, радостных моментов в жизни!» – заключил Олег Коробченко.