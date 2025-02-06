Песошин в Бугульме вручил ветеранам юбилейные медали

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в рамках своей рабочей поездки в Бугульму вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» труженикам тыла.

Как сообщает пресс-служба правительства РТ, трое местных жителей – Раиса Тухватуллина, Мидхат Идрисов и Зинаида Салмина в годы войны были юными, но уже трудились на полях и производстве, вместе со всеми ковали Победу в тылу.

«Сегодня мы вручаем вам юбилейные медали как символ признания и благодарности за то, что вы своим безмерным подвигом обеспечили наше настоящее», - сказал он, поблагодарив ветеранов за их знания и опыт, которые помогают нынешнему поколению строить будущее.

Политик подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны ветераны проявили выдающуюся отвагу при защите Родины.

«Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в каждой семье, в каждом сердце, и память о героизме наших людей будет жить вечно. Наш долг - сохранить эту память, чтобы будущие поколения знали, какой ценой досталась победа», - сказал Песошин, поздравляя ветеранов.

Он отметил, что для руководства страны забота о ветеранах - одна из приоритетных задач.

«Год Защитника Отечества, объявленный Президентом России, призван напомнить нам, что Родина по-прежнему нуждается в мужестве и героизме своих сыновей. Защитники, подхватив знамя победы из ваших рук, с честью и храбростью стоят на страже суверенитета и безопасности нашей великой страны», - сказал Песошин.

Также Песошин пожелал ветеранам здоровья, добра и благополучия.