Песошин назвал Бугульминский район крупным промышленным центром Татарстана

Бугульминский район - крупный многоотраслевой промышленный, культурный и научный центр юго-востока РТ, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин, чьи слова приводит пресс-служба правительства Татарстана.

Напомним, Песошин сегодня осмотрел выставку продукции производителей Бугульминского района, а также пообщался с участниками СВО и их близкими. Позже он выступил и выслушал доклады на итоговой сессии Совета района.

Глава района Линар Закиров сообщил Песошину, что объем валового территориального продукта составил более 100 млрд рублей. Бюджетообразующее предприятие – нефтесервисная компания «ТНГ-Групп». Объем выполненных работ по итогам 2024 года составил более 21 млрд рублей. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Бугульминском районе достиг 42 млрд рублей. Индекс промышленного производства - 91,3%. Общий объем инвестиций в 2024 году - 7,5 млрд рублей. Предпринимателей и самозанятых в районе – более 15 тыс. человек, а на маркетплейсах свою продукцию реализуют 775 представителей.

Одной из ключевых отраслей роста экономики является сельское хозяйство. Этот сектор несмотря на особенные климатические условия показывает уверенный рост. В 2024-м увеличили объем продукции товаропроизводителей сферы АПК на 64%, до более 5 млрд рублей. Производство молока в прошлом году выросло на 29%, превысив 46 тыс. тонн.

В 2024 году по 21 направлению построено, реконструировано и отремонтировано 152 объекта социально-культурной сферы. Выполнен капремонт 26 многоквартирных домов. В рамках программы «Наш двор» благоустроено 25 дворовых территорий, которые охватили 80 многоквартирных домов. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» завершили первую очередь благоустройства территории по улице Ленина - преобразили сквер возле «Дворца Молодежи».

Всего начиная с 2014 года в районе обновили 1193 объекта на сумму более 14 млрд рублей. Это школы, детские сады, объекты молодежной политики, здравоохранения, культуры и спорта, продолжает Закиров.

Также, по его словам, в 2024 году дорожные строители привели в нормативное состояние 61 тыс. кв. м. дорог на сумму более 300 млн рублей.