Песошин увеличил затраты на противоэпидемические мероприятия в Татарстане

Кабмин Татарстана утвердил затраты на проведение противоэпидемических мероприятий. Рассчитываются они на одного человека для определения объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований.

На 2023 год затраты составят 18,21 рубля, на 2024 год – 18,94 рубля и на 2025 год – 19,70 рубля, следует из проекта постановления, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Это больше, чем планировалось ранее – предполагалось, что затраты к 2024 году не превысят 18,56 рубля.

Напомним, в конце минувшей недели президент Татарстан Рустам Минниханов возобновил работу оперштаба по борьбе с коронавирусом из-за растущей заболеваемости. Ежедневно в республике фиксируется около 200 заразившихся.