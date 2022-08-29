news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
29 августа 2022  10:12

Песошин увеличил затраты на противоэпидемические мероприятия в Татарстане

news_top_970_100

Кабмин Татарстана утвердил затраты на проведение противоэпидемических мероприятий. Рассчитываются они на одного человека для определения объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований.

На 2023 год затраты составят 18,21 рубля, на 2024 год – 18,94 рубля и на 2025 год – 19,70 рубля, следует из проекта постановления, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Это больше, чем планировалось ранее – предполагалось, что затраты к 2024 году не превысят 18,56 рубля.

Напомним, в конце минувшей недели президент Татарстан Рустам Минниханов возобновил работу оперштаба по борьбе с коронавирусом из-за растущей заболеваемости. Ежедневно в республике фиксируется около 200 заразившихся.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100