Песошин: «Увеличение числа пожаров в Татарстане требует внимания»

В прошлом году в Татарстане произошло более шести тысяч пожаров, что на 95 случаев больше чем в 2020 году. Такие цифры привел во время совместной итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выслушав доклад начальника ведомства, Песошин отметил, что даже незначительное увеличение числа пожаров требует пристального внимания. Необходимо продолжить проведение профилактических мероприятий и установку пожарных извещателей, благодаря которым, к слову, в прошлом году из огня спаслись 172 человека.



«Увеличение числа пожаров и гибели в них людей – те аспекты, которые требуют внимания. Несмотря на то, что показатели в Татарстане в целом ниже, чем в других регионах страны, следует продолжить профилактику пожаров, особенно в жилых массивах и в местах массового скопления людей», – обратился к сотрудникам МЧС Алексей Песошин.

Из доклада начальника ведомства Рафиса Хабибуллина следует, что наиболее сложная обстановка с пожарами в прошлом году сложилась в Тукаевском районе республики и в Набережных Челнах. Количество погибших резко выросло сразу в пяти районах – Альметьевском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Нижнекамском и в Черемшанском.



«Мы скрупулезно проанализировали сложившуюся ситуацию с пожарами и гибелью людей на них. Мы не скрываем, что в этом есть наша доля вины и ответственности», – отметил Хабибуллин.



