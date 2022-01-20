В прошлом году в Татарстане на пожарах погибло вдвое больше детей, чем в 2020-м

Число детей, погибших на пожарах в Татарстане за прошлый год, увеличилось в два раза. Об этом на итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ сообщил начальник ведомства Рафис Хабибуллин.

Из доклада начальника ведомства следует, что всего за год на пожарах погибли 178 человек.

«В целом показатели 2021 года превысили показатели 2020-го более, чем на 9%. В том числе, увеличилась гибель детей – в прошлом году в результате пожаров погибли шесть детей, в 2020 году – трое», – уточнил Хабибуллин.

Всего за прошлый год в Татарстане произошло более шести тысяч пожаров. Худшая обстановка, по словам начальника ведомства, сложилась в Тукаевском районе, где число пожаров за год выросло почти на 100%, и в Набережных Челнах.