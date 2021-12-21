Песошин: Татарстан последние пять лет в тройке лидеров по состоянию инвестклимата

По итогам девяти месяцев 2021 года Татарстан стал лидером по объему привлеченных инвестиций в ПФО и на шестом месте – по России. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Клуба инвесторов РТ.

«За последние пять лет Татарстан все время находился в тройке лидеров по состоянию инвестиционного климата. За девять месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал Татарстана составил 436,5 млрд рублей - это более 111% к уровню 2020 года. По этому показателю мы на первом месте в Приволжском федеральном округе и на шестом по стране», - отметил Песошин.

По его словам, объем поступивших инвестиций из-за рубежа превысил 237 млн долларов, из них основная часть направлена на развитие агропромышленного производства.

Он подчеркнул, что на сегодня в республике создана инфраструктура, способствующая развитию инвестиционной деятельности, вовлечению инвесторов. Уже более 10% промышленного производства приходится на резидентов промышленных парков, особых экономических зон.

«Я уверен, что активная позиция агентства позволит и в будущем так же эффективно выстраивать отношения с инвесторами, выбирающими Татарстан для дальнейшего развития своего бизнеса. Это огромная организационная и творческая работа. Мы искренне признательны каждому инвестору. С вами вместе мы укрепляем инвестиционный климат Татарстана и создаем среду для новых точек роста региона», – заключил Премьер-министр.

Агентство инвестиционного развития Татарстана во вторник проводит итоговое в 2021 году заседание Клуба инвесторов Республики Татарстан. Клуб инвесторов Республики Татарстан – это совещательный орган при Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Его членами становятся инвесторы реализованных на территории Татарстана проектов. Таким образом, инвестор получает бесплатное сопровождение в агентстве, информационную поддержку по дальнейшему развитию в регионе.

Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что инвестиции в основной капитал в этом году ожидаются на уровне около 660 млрд рублей.