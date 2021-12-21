Минуллина: Инвестиции в экономику Татарстана в этом году достигнут 660 млрд рублей

Темпы роста инвестиций в 2022 году планируется сохранить на уровне текущего года, сообщила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в кулуарах клуба инвесторов Республики Татарстан.

«На следующий год будем стараться удерживать темпы роста этого года. Это наша задача максимум», - сказала Минуллина.

По ее словам, в этом году инвестиции в основной капитал составят около 660 млрд рублей. «Я думаю, что больше 10% рост мы увидим (по сравнению с прошлым годом – прим. Т-и), на это рассчитываем. То, что мы планировали изначально – удержаться на уровне прошлого года – мы этот прогноз сейчас не только выполняем, но и перевыполняем. Объем внебюджетных средств в экономику Татарстана превысит прошлый год», - подчеркнула руководитель агентства.

По ее словам, в этом году было реализовано несколько крупных проектов в Татарстане, в том числе госкорпорация «Росатом» открыла первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна – пан-прекурсора за 8,5 млрд рублей, запущен завод по производству премиальных автомобилей Aurus с объемом инвестиций более 6,5 млрд рублей, начато строительство умного завода нового индустриального парка Haier на 1,5 тыс. рабочих мест с вложениями в 10 млрд рублей. Кроме того, дан старт строительству второй очереди оптово-распределительного центра Ozon – 1,8 млрд рублей.

Среди татарстанских компаний наибольший вклад внесли компании «Татнефть» и «КАМАЗ».

Ранее Минуллина сообщала ИА «Татар-информ», что по итогам девяти месяцев 2021 года внебюджетные инвестиции — показатель агентства — выросли на 13,4% и составили 404,9 млрд рублей. Наиболее активными иностранными инвесторами стали Германия, ОАЭ, Чехия, США, Словакия.

Агентство инвестиционного развития Татарстана во вторник проводит итоговое в 2021 году заседание Клуба инвесторов Республики Татарстан. Клуб инвесторов Республики Татарстан – это совещательный орган при Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Членами Клуба инвесторов становятся инвесторы реализованных на территории Татарстана проектов. Таким образом, инвестор получает бесплатное сопровождение в Агентстве, информационную поддержку по дальнейшему развитию в регионе.