Песошин: РВФ связывает приоритеты государства, научные разработки и потребности бизнеса

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

В МВЦ «Казань Экспо» состоялась церемония закрытия XX Российского венчурного форума. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что мероприятие в этом году вновь подтвердило статус центра притяжения лидеров технологического развития, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По словам главы Правительства РТ, в рамках форума было создано единое научно-технологическое и инвестиционное пространство, где научные идеи трансформируются в конкурентноспособные продукты, а стартапы получают доступ к капиталу и рынкам. Деловая программа оказалась органично встроена в региональную и федеральную повестку по достижению технологического суверенитета и лидерства России.

Алексей Песошин напомнил, что форум в этом году объединил свыше 7 тыс. участников – ученых, бизнесменов, венчурных инвесторов и представителей органов власти, включая и делегатов из дружественных зарубежных стран – Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Индии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств.

«Это свидетельствует о растущем международном интересе к возможностям, которые открывает форум и созданная у нас инфраструктура поддержки технологического предпринимательства», – выразил уверенность Премьер-министр РТ.

На форуме традиционно особое внимание уделяется поддержке технологических компаний на ранних стадиях развития. Более 150 стартапов представили разработки в рамках выставки и питч-сессий, получив возможность прямого диалога с инвесторами, институтами развития и крупными индустриальными партнерами. Среди участников было 30 международных проектов.

«Неотъемлемой частью форума стала насыщенная экспертная программа. Ведущие специалисты, предприниматели и инвесторы поделились практическим опытом, лучшими кейсами и аналитикой развития ключевых отраслей. Эти знания и профессиональный диалог позволяют участникам не только ориентироваться в стремительно меняющейся среде, но и находить конкретные решения для устойчивого роста», – добавил Песошин.

«При реализации национальных проектов и формировании новых технологических рынков форум служит связующим звеном между государственными приоритетами, научными разработками и реальными потребностями бизнеса», –подчеркнул глава Кабмина РТ.

Песошин также выразил благодарность организаторам, партнерам и участникам Российского венчурного форума: По его словам, их «профессионализм, вовлеченность и стремление к развитию инновационной экономики формируют прочный фундамент технологического будущего Республики Татарстан и России».

По оценке Премьер-министра РТ, сейчас перед Татарстаном стоят масштабные задачи: ускорение внедрения отечественных разработок и укрепление позиций России как одного из центров глобального технологического развития.

«Уверен, что объединяя усилия и используя потенциал Российского венчурного форума, мы сможем добиться новых значимых результатов и внести весомый вклад в процветание нашей страны. Желаю участникам форума дальнейшего продуктивного взаимодействия и успешной реализации проектов. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующем году!» – заключил Алексей Песошин, после чего наградил победителей программы акселерации.