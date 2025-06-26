Песошин: РТ готова делиться опытом создания комфортных условий для работающих женщин

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан как регион с сильными традициями социального партнерства готов делиться своим опытом в создании комфортных условий для работающих женщин. Об этом заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин на пленарной сессии VI Форума по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Проходящий в Казани форум собрал более 120 представительниц Российских железных дорог, функциональных филиалов и дочерних обществ. Кроме того, в этом году участниками мероприятия стали гостьи из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Армении, Монголии и Китая, а также представительницы Крымской железной дороги и «Железных дорог Новороссии».

Алексей Песошин назвал Российские железные дороги флагманом транспортной отрасли. «Женщины вносят неоценимый вклад в развитие РЖД. Вы гармонично сочетаете профессиональную ответственность с заботой о семьях, являясь примером профессионализма, стойкости и целеустремленности», – подчеркнул он.

«Сегодняшний форум – это возможность объединить усилия бизнеса, государства и общественных организаций для создания комфортной среды, где каждая работница РЖД сможет реализовать свой потенциал, почувствовать поддержку в вопросах здоровья, материнства, карьерного роста и достойного отдыха», – выразил уверенность глава Правительства РТ.

«Я убежден, что, объединив усилия, мы сможем выработать новые эффективные меры поддержки. Желаю всем участницам форума плодотворной работы, конструктивных идей, а также ярких впечатлений от гостеприимной Казани. Будем рады и впредь принимать у себя этот форум», – добавил Песошин.

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, выступая по видеосвязи, поблагодарил регион за теплый прием и гостеприимство, оказанное участникам и организаторам форума.

«Сегодня Татарстан демонстрирует высочайший уровень лидерства, реализуя масштабные проекты в экономике, социальной сфере и культуре. Республика – один из ключевых центров промышленности, инноваций, национального согласия в стране. Уверен, что конструктивное взаимодействие Татарстана и РЖД, основанное на взаимоуважении и общности интересов, принесет замечательные результаты во благо России», – заметил Олег Белозеров.

Ранее Алексей Песошин обсудил с первым заместителем генерального директора Российских железных дорог Сергеем Кобзевым вопросы развития железнодорожного сообщения на территории Татарстана.