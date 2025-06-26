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Экономика 26 июня 2025 15:38

Песошин обсудил с первым замглавы РЖД развитие ж/д сообщения в Татарстане

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Песошин обсудил с первым замглавы РЖД развитие ж/д сообщения в Татарстане
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил с первым заместителем генерального директора Российских железных дорог Сергеем Кобзевым вопросы развития железнодорожного сообщения на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе разговора, состоявшегося в Доме Правительства РТ, собеседники затронули, в частности, такие темы, как дальнейшее совершенствование железнодорожной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности промышленных зон, повышение эффективности грузовых и пассажирских перевозок.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сергей Кобзев прибыл в Казань для участия в ежегодном VI Форуме по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин ОАО «РЖД».

В Татарстане работают Горьковская и Куйбышевская железные дороги – филиалы ОАО «РЖД». Протяженность железнодорожных путей в регионе составляет 1889 километров, причем на электрифицированные линии приходится 379,7 километра.

#оао ржд #железнодорожный транспорт #Алексей Песошин
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