Песошин обсудил с первым замглавы РЖД развитие ж/д сообщения в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил с первым заместителем генерального директора Российских железных дорог Сергеем Кобзевым вопросы развития железнодорожного сообщения на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе разговора, состоявшегося в Доме Правительства РТ, собеседники затронули, в частности, такие темы, как дальнейшее совершенствование железнодорожной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности промышленных зон, повышение эффективности грузовых и пассажирских перевозок.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сергей Кобзев прибыл в Казань для участия в ежегодном VI Форуме по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин ОАО «РЖД».

В Татарстане работают Горьковская и Куйбышевская железные дороги – филиалы ОАО «РЖД». Протяженность железнодорожных путей в регионе составляет 1889 километров, причем на электрифицированные линии приходится 379,7 километра.