Песошин: Развитие АПК в Татарстане невозможно без ветеринарной службы

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Развитие агропромышленного комплекса Татарстана невозможно без ветеринарной службы и поддержания стойкого эпизоотического благополучия в регионе. Об этом Премьер-министр РТ Алексей Песошин сказал на церемонии в честь 30-летия Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

«От успешной и слаженной работы всех звеньев государственной ветеринарной службы зависит стабильное функционирование крупных животноводческих и птицеводческих комплексов, фермерских и личных подсобных хозяйств населения, обеспечение продовольственной безопасности и самодостаточности республики», — подчеркнул глава Кабмина.

Он отметил, что ГУВ и его подведомственные учреждения активно развивались в течение 30 лет. С 2013 года в рамках республиканских программ ежегодно выделяется по 30 млн рублей на ремонт зданий и сооружений районных и городских государственных ветеринарных объединений, было отремонтировано 243 здания и сооружения. С 2014 по 2016 год были возведены 126 модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов, которые успешно оказывают ветуслуги.

«Работа ветеринарного врача — это ежедневный, нелегкий и ответственный труд. И эту непростую работу выполняют тысячи специалистов разного ветеринарного профиля. Труд ветеринарного врача сложно переоценить, поскольку от него зависит не только здоровье животных, но и людей», — сказал Алексей Песошин.

В заключение он вручил государственные награды за большой вклад в обеспечение ветеринарного благополучия республики, передает пресс-служба Раиса РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Алексей Песошин вручил ключи от 30 автомобилей ветеринарам Татарстана.