Алексей Песошин вручил ключи от 30 автомобилей ветеринарам Татарстана

Ключи от автомобилей LADA Niva Travel вручил сегодня государственным ветеринарным учреждениям Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. 30 машин были переданы ветеринарам разных районов по решению Раиса республики Рустама Минниханова.

«Эти автомобили помогут оперативно оказывать ветеринарную помощь, эффективно проводить профилактические мероприятия, а также мероприятия по ликвидации инфекционных болезней животных», – сказал глава Правительства РТ на церемонии в Казани.

Песошин подчеркнул, что благодаря слаженной работе всего агрокомплекса Татарстана, важной частью которой является ветслужба, республика остается одним из ведущих регионов России.

По развитию сельского хозяйства Татарстан на пятом месте в стране и на первом – в Приволжском федеральном округе, напомнил он.

«На ветеринарную службу возложена ответственная задача по недопущению возникновения опасных заболеваний. Без надлежащего ветеринарного сопровождения невозможно сохранение и развитие животноводства, производство качественной продукции», – заметил Премьер-министр.

По его словам, современные ветеринарные врачи и фельдшеры должны отвечать требованиям времени, быть профессионалами своего дела, компетентными исполнителями, а также иметь возможность оказывать своевременную ветпомощь, в том числе в отдаленных труднодоступных местах.

«В этой связи особую актуальность приобретает укрепление материально-технической базы ветеринарных учреждений», – отметил Песошин.

Заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов добавил, что в Татарстане серьезно развиваются сельское хозяйство, животноводство.

«В регионе как нигде понимают, что должна развиваться и ветеринарная служба. Мы должны развивать сельское хозяйство, чтобы обеспечить продовольственную безопасность всей страны», – заявил он.

Увайдов поблагодарил руководство Татарстана за то внимание, которое уделяется ветеринарной службе. «Уверен, что эпизоотическое благополучие у нас в надежных руках», – резюмировал он.

В мероприятии также приняли участие начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и др.