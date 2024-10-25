Песошин рассказал о точках соприкосновения РТ и Монголии в промышленности

Татарстан готов способствовать укреплению российско-монгольских отношений. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на встрече с руководителем Администрации Президента Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Развитие партнерства между Россией и Монголией является важной задачей, способствующей укреплению взаимовыгодных отношений», — сказал он.

Республика может найти точки соприкосновения с Монголией во многих отраслях промышленности, заметил Песошин. К примеру, это авиа- и вертолетостроение, судостроение, производство большегрузов, изделий электроники и оптики.

Также Премьер-министр Татарстана ознакомил гостя с данными по экономике и промышленности республики, с ее инновационными проектами. РТ надеется на развитие совместных проектов с Монголией и расширение поставок татарстанской продукции. Оказать поддержку в развитии сотрудничества могут Агентство инвестиционного развития РТ и другие структуры.

Гомбожавын Занданшатар, в свою очередь, обратил внимание на возможности развития связей в области сельского хозяйства, туризма и ряда других направлений.

Делегация Монголии прибыла в Татарстан для участия в саммите БРИКС, проходившем в Казани с 22 по 24 октября. Как заявил вице-премьер РТ Шамиль Гафаров, это последняя делегация, которая по-прежнему находится в регионе.