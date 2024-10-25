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Почти все делегации саммита БРИКС покинули РТ, предпоследним улетел Генсек ООН
Все делегации, участвовавшие в саммите БРИКС покинули Казань, кроме монгольской, у которой сегодня состоялась встреча с Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель премьер-министра РТ, руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.
Одним из последних улетел из республики Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Ещё осталась в Казани делегация администрации Президента Монголии. Все остальные улетели. Предпоследним улетел Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Большая гордость, что саммит прошел именно у нас. О Казанской декларации, уверен, будут говорить ещё долго», – заявил он.
Саммит БРИКС проходил в Казани в течение трех дней — с 22 по 24 октября. Мероприятие собрало представителей более 30 государств, 22 из которых были представлены на самом высоком уровне.
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