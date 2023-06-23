Песошин призвал соблюдать меры безопасности во время казанского Сабантуя и Курбан-байрама

На праздничных мероприятиях во время Сабантуя в Казани, а также предстоящего Курбан-байрама, необходимо соблюдать все меры безопасности. Необходимость этого подчеркнул премьер-министр РТ Алексей Песошин на совещании в Кабмине РТ.

Сабантуй в столице Татарстана стартует с сегодняшних скачек на казанском ипподроме, напомнил Песошин. Основные события состоятся завтра на трех майданах города: в Березовой роще поселка Мирный, в Березовой роще поселка Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжье, напоминает пресс-служба Раиса РТ.

Узнать подробности программы предстоящего масштабного праздника можно в обзоре «Татар-информа».

А 28 июня исламский мир будет праздновать один из главных праздников – Курбан-байрам. Во всех мечетях республики пройдут праздничные богослужения. Подробности о порядке проведения праздничных мероприятий, который определило ДУМ РТ, – по ссылке.