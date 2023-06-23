Эльмира Калимуллина, скачки и национальная кухня: программа Сабантуя-2023 в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Празднование Сабантуя в Казани начнется с одного из самых зрелищных видов состязаний — конных скачек. Начало мероприятия на казанском ипподроме в 16.30. В программе запланированы 14 скачек и заездов, концертная программа мастеров искусств, выступление воспитанников волгоградской конной школы, а также традиционная лотерея с розыгрышем ценных призов.

24 июня народные гулянья продолжатся параллельно на трех казанских площадках: в Березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, в лесопарке у озера Лебяжье. Начало — в 9:30.

В Год национальных культур и традиций концепция празднования Сабантуя будет посвящена древним обрядам и обычаям татар. Это отразится в оформлении праздника, архаичном убранстве сельских подворий, музыкальном сопровождении — без усиления звука, под аккомпанемент народных инструментов.

В поселке Мирный построят 11 аутентичных подворий. В каждом из них пройдут уникальные мастер-классы по разным видам ремесел, татарской кухне и состязания.

В подворье Рыбной слободы расскажут секреты кружевоплетения и выпечки традиционного татарского блюда кабартма, а также состоятся состязания по поднятию гири. Мастерицы Высокогорского района покажут, как вышивать татарский калфак.

На центральном майдане в Мирном в прологе выступят лучшие танцевальные и вокальные коллективы со всей республики. Театрализованный пролог «Беренче боразда» представит зрителям переосмысление, эволюцию татарского народного праздника Сабантуй.

Выступят звезды татарской эстрады Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Зайнап Фархетдинова, Асаф Валеев, Салават Табаев, Айгуль Хайри и многие другие.

Одновременно Сабантуй начнется в Березовой роще поселка Дербышки в Советском районе и на территории лесопарка Лебяжье в Кировском районе.

На майданах также выступят артисты татарской эстрады, танцоры и творческие коллективы. В Дербышках споют Филюс Кагиров, Артур Мингазов, Илюса Хузина. Хедлайнером Сабантуя на Лебяжьем станет Ришат Тухватуллин.

Помимо колоритных подворий разнообразят народные гулянья ремесленники в национальных костюмах и другие хранители самобытной культуры. Площадки будут работать до 15.00 — 16.00, пока не определится абсолютный победитель состязаний.

К местам проведения Сабантуя в Казани жители и гости города смогут добраться на общественном транспорте.

В Березовую рощу поселка Мирный жители и гости города смогут добраться специальными автобусными маршрутами с четырех остановок: «Станция метро „Пр. Победы“», «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина и «Ул. Глазунова» («Теплоконтроль»).

Автобусы будут ходить с 8 утра до окончания праздничных мероприятий. Ожидается, что праздничные мероприятия продлятся до 16 часов. Также будут курсировать автобусы № 53 и 26. Кроме того, на Сабантуй можно будет приехать на электропоезде со станции Казань-1.

На Лебяжье можно будет добраться рейсовыми автобусами № 36, 46 и 72. Будут курсировать и дополнительные автобусы от Горьковского шоссе, от ТЦ «Мегастрой». В Березовую рощу поселка Дербышки можно будет добраться от парковки у Компрессорного завода и с территории парковки ТЦ «Мега», а также на рейсовых автобусах № 1, 25, 34, 60, 90 и 91.