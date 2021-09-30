Песошин принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в режиме онлайн принимает участие в XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В рамках форума проходят заседание Российского-Казахстанского делового совета, ряд панельных сессий («Трансграничные водные объекты», «Изменение климата», «Животный и растительный мир»), а также пленарное заседание.

Форум является площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами Казахстана и России, укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов, а также общения представителей власти и бизнеса двух стран.

Мероприятие затрагивает вопросы по сохранению экосистемы трансграничных водоемов Жайык (Урал), Ертіс (Иртыш) и других крупных рек, биоразнообразия, популяции каспийского тюленя и изменению климата, а также создаст международную диалоговую площадку для достижения конкретных договоренностей между участниками форума, направленных на реализацию совместных проектов в области экологии, геологии и природных ресурсов.

Форум проводится с 28 по 30 сентября в формате онлайн с участием глав государств. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции принимают участие в пленарном заседании форума.

Как отметил в рамках пленарогого заседания форума Президент РФ Владимир Путин, товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам текущего года может достичь рекордных показателей — до 20 млрд долларов.