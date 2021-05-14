Алексей Песошин побывал на тренировке регбийной «Стрелы»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил тренировку казанской регбийной «Стрелы». Он пожелал родной команде успеха в плей-офф российской суперлиги, сообщает клубная пресс-служба.

В этом сезоне казанский клуб борется за пятое место с «ВВА-Подмосковье». Первый матч, который состоялся 8 мая в Казани, «Стрела» проиграла — (18:22), вторая встреча пройдет 21 мая в Монино. Премьер-министр РТ подчеркнул, что «команде по силам добиться нужного результата».

Напомним, что Песошин и сам провел немало матчей за «Стрелу», а ныне является президентом клуба.

