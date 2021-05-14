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Ру Тат
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14 мая 2021  17:26
Сергей Гаврилов

Алексей Песошин побывал на тренировке регбийной «Стрелы»

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил тренировку казанской регбийной «Стрелы». Он пожелал родной команде успеха в плей-офф российской суперлиги, сообщает клубная пресс-служба.

В этом сезоне казанский клуб борется за пятое место с «ВВА-Подмосковье». Первый матч, который состоялся 8 мая в Казани, «Стрела» проиграла — (18:22), вторая встреча пройдет 21 мая в Монино. Премьер-министр РТ подчеркнул, что «команде по силам добиться нужного результата».
Напомним, что Песошин и сам провел немало матчей за «Стрелу», а ныне является президентом клуба.
 

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