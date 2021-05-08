«Стрела» уступила в первом матче против «ВВА-Подмосковья»

Регбийная «Стрела» начала серию за пятое место в чемпионате России с домашнего поражения. В Казани команда проиграла «ВВА-Подмосковью» — 18:22, хотя в ходе матча вела со счетом 18:10.

Уступив дважды в полуфинале красноярскому «Енисею», казанцам пришлось бороться лишь за пятое место. Утешительная, но все же серия плей-офф.

Если «Стрела» является дебютантом Суперлиги, то «летчики» впервые с 1978 года не попали в четверку лучших в стране. Так что уже на третьей минуте опытные гости реализовали штрафной, 0:3. На десятой минуте на табло было уже 0:10 после успешной попытки и реализации гостей. Порой хозяева никак не могли выбраться со своей половины поля.

Но в концовке первой половины встречи хозяева буквально задавили оборону гостей. Сначала Стефан де Вит сделал первую попытку, а Якобус Мараис добавил реализацию — 7:10. На последней минуте первого тайма Шамиль Давудов затащил еще одну попытку в зачетную зону гостей, 12:10.

Столь же мощно казанцы начали и второй тайм. Два точных штрафных Мараиса — 18:10, 104-е очко в сезоне лучшего бомбардира «Стрелы». Но гости быстро подавили стартовый натиск «Стрелы», сделав попытку, 18:15. Тренерский штаб хозяев отреагировал на это сразу тремя заменами. К слову, главный тренер казанской команды Джейкобус Нил второй матч подряд руководил своим подопечными из закрытой ложи. Но гости доминировали на поле — 18:22 после заноса и реализации.

«Стрела» (Казань) — «ВВА-Подмосковье» (Монино) — 18:22 (12:10).

Ответный матч в Монино пройдет 21 мая. Победитель будет определен по сумме двух матчей.