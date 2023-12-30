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Общество 30 декабря 2023 10:11

Песошин поручил районам РТ проверить подготовку служб жизнеобеспечения к праздникам

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Песошин поручил районам РТ проверить подготовку служб жизнеобеспечения к праздникам
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В период новогодних праздников все службы жизнеобеспечения должны быть в режиме повышенной готовности. Об этом Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сказал на совещании в Доме Правительства.

«Обращаюсь к муниципалитетам: проверьте все графики дежурств на выходные дни. МЧС прошу посмотреть, как на местах организована работа по вашей линии. У нас есть ограничения по салютам, другие моменты. Всё это должно быть на контроле», — цитирует Премьера пресс-служба Раиса РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 25 декабря по 8 января в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим, во время него будут задействованы более двух тысяч сотрудников и тысячи единиц техники.

#Алексей Песошин #новогодние праздники
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