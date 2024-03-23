Песошин поручил проверить районы на долги за ЖКУ: Не вся информация выплывает

Если общая картина по собираемости платежей в Татарстане позитивная — долги за жилишно-коммунальные услуги снижаются как среди населения, так и предприятий, то в ряде муниципалитетов ситуация абсолютно противоположна. Об этом заявил на совещании в Доме Правительства республики Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Если общая картина положительная, то по некоторым муниципалитетам с точностью до наоборот. Еще, похоже, не вся объективная информация выплывает. Все равно выплывет — не в этом месяце, так в следующем. По всем проблемным вещам проведите балансовые комиссии», — подчеркнул он.

Во время мероприятия замглавы Минстроя республики Алексей Фролов заявил о снижении задолженности за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане в сравнении с прошлым годом. Однако, отметил он, сохранился ряд проблемных мест в этой работе.