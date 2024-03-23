Минстрой РТ: Собираемость платежей за ЖКУ выросла на 2,8%, но остаются проблемные места

В феврале в Татарстане почти на 3% выросла собираемость платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. Сравнение проводилось с аналогичным месяцем 2023 года. О показателях в ходе совещания в Доме Правительства РТ рассказал замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

Если сравнивать данные за первых два месяца этого и предыдущего годов, то собираемость платежей выросла на 1,8% — до 95,8%. Среднегодовой уровень стал на 0,5% выше, чем в 2023-м, — 99,5%.

Все чаще татарстанцы отдают предпочтение оплате в электронном формате. Сейчас на него приходится 75,6% от общего района. Однако, подчеркнул Фролов, доля транзакций сильно разнится в разных районах и составляет от 50 до 75,6%.

Кроме того, заместитель министра затронул вопрос просроченной задолженности организаций ЖКХ. Так, по газу на 1 марта сумма составляла 292 млн рублей, что меньше на 11 млн рублей, чем в этом же месяце 2023 года.

«Однако есть ряд муниципалитетов — 11, — в которых платежная дисциплина упала. Также по ним работу ведем», — заявил Фролов.

По потребленной электроэнергии долг уменьшился почти на 51 млн рублей — до 25 млн. Оставшаяся сумма относится к проблемным муниципалитетам. Наибольшее количество вопросов вызывает Пестречинский район, где наблюдаются проблемы по текущим очистным сооружениям — ведется совместная работа по тарифному регулированию с профильным госкомитетом. «Пока упираемся в сложную ситуацию по эксплуатации — большое потребление очистных сооружений. <...> К сожалению, без субсидии мы этот вопрос не решим», — объяснил он.

Кроме того, управляющие организации задолжали за тепловую энергию «Татэнерго» 209 млн рублей. Это на 200 млн меньше, чем годом ранее.