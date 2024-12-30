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Песошин поручил проверить готовность систем оповещения в Татарстане
После атаки БПЛА на Татарстан важно еще раз проверить, как работает система оповещения по республике. Об этом на совещании в Доме правительства РТ рассказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
«В первую очередь посмотрите, как действует ваша система оповещения, проверьте ее, проведите тренировку. Самое главное в этих случаях, чтобы информация доходила и до руководителей, и до тех, кто должен принимать адекватные меры, а также до населения, чтобы не было непонимания, все действовали в одном ключе», – отметил он.
Алексей Песошин поручил проследить, как работа по проверке оповещения будет проводиться во всех районах Татарстана.
Напомним, премьер-министр РТ ранее подчеркнул, что к возможной повторной атаке беспилотников должны быть готовы все службы и ведомства Татарстана.
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