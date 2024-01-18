Песошин поручил активнее внедрять Региональный инвестиционный стандарт

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил Агентству инвестиционного развития республики активнее внедрять Региональный инвестиционный стандарт. Об этом он сказал на итоговом заседании коллегии АИР РТ по итогам прошлого года.

«По эффективности внедрения стандарта мы пока занимаем седьмое место. Прошу агентство усилить работу в этом направлении, необходимо обеспечить качественную обратную связь с инвесторами для устранения барьеров на пути предпринимателей», — заметил Премьер-министр Татарстана.

Министерство экономического развития России разработало Региональный инвестиционный стандарт. Он должен сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Кроме того, Агентство стратегических инициатив учитывает уровень внедрения этого стандарта, когда составляет национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов.

Татарстану удалось привлечь рекордный объем инвестиций за прошлый год — 1 трлн рублей, но есть фактор, который может стать барьером для увеличения объема инвестиций в будущем.