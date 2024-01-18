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Профессор МГУ Зубаревич дала совет Татарстану, что делать с дефицитом кадров
Дефицит рабочей силы в России — это проблема, которая не решится до конца 2020-х годов. Об этом заявила экономист, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.
«Сделать с этим ничего нельзя. Адаптируйтесь к происходящему. Хуже всего инвестиционно привлекательным регионам, у них сегодня это главный барьер в инвестиционном развитии», — посоветовала властям Татарстана Зубаревич.
Она также похвалила республику за рекордный объем привлеченных инвестиций в 2023 году, но отметила, что и остальные российские регионы делают успехи по части инвестиций.
Наталья Зубаревич стала спикером итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана. Ранее стало известно, насколько увеличилась заполняемость промпарков в республике.
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