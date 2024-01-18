Профессор МГУ Зубаревич дала совет Татарстану, что делать с дефицитом кадров

Дефицит рабочей силы в России — это проблема, которая не решится до конца 2020-х годов. Об этом заявила экономист, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

«Сделать с этим ничего нельзя. Адаптируйтесь к происходящему. Хуже всего инвестиционно привлекательным регионам, у них сегодня это главный барьер в инвестиционном развитии», — посоветовала властям Татарстана Зубаревич.

Она также похвалила республику за рекордный объем привлеченных инвестиций в 2023 году, но отметила, что и остальные российские регионы делают успехи по части инвестиций.

Наталья Зубаревич стала спикером итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана. Ранее стало известно, насколько увеличилась заполняемость промпарков в республике.