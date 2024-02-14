Песошин попросил Тыгина разобраться с управляющими компаниями в Альметьевске

Одной из самых чувствительных тем для жителей Татарстана, в том числе и Альметьевского района, остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил на отчетной сессии местного Совета Премьер-министр РТ Алексей Песошин, за прошлый год в социальных сетях зафиксирована почти 1 тыс. жалоб альметьевцев, связанных со сферой ЖКХ, при этом каждое пятое обращение касается недостатков деятельности управляющих компаний.

«Со стороны альметьевцев претензии к их работе, к сожалению, звучат все последние годы. Администрации района необходимо приложить серьезные усилия для стабилизации обстановки. Я прошу включиться в эту работу жилищную инспекцию республики», — сказал Премьер.

Алексей Песошин обратился к Александру Тыгину, недавно ставшему начальником Государственной жилищной инспекции РТ.

«Александр Васильевич, вы работали главой Зеленодольска и в депутатском корпусе. То есть вам эта работа близка. Я помню, были времена, когда мы по Зеленодольску решали аналогичные вопросы. Поэтому, Тимур Дмитриевич [Нагуманов], совместными усилиями… И если будет необходима помощь прокуратуры, пожалуйста, обращайтесь, приложим усилия», — призвал глава Правительства РТ.

Песошин также отметил, что актуальной остается задача по собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. На сегодняшний день общая задолженность в Альметьевском районе составляет около 355–360 млн рублей. «И хотя долг снизился за прошлый год, его размер вызывает озабоченность», — констатировал выступающий.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов признал, что городской комфорт во многом зависит не только от среды. Качество и доступность сервисов играют немаловажную роль. И одними из ключевых являются сервисы ЖКХ. Однако качество взаимодействия между УК и жителями остается напряженной темой.

«Да, компании в сфере ЖКХ сталкиваются со множеством трудностей. Жесткая ограниченность бюджетов, дефицитность тарифов, сложности в сборе платежей. Но всё же возникают вопросы об отсутствии работы по повышению качества коммуникации с жителями. За последние месяцы 80% обращений было связано с вопросами по уборке снега. Чаще всего претензии жителей связаны с тем, что они остаются один на один со своими проблемами, не понимая реакцию УК, а иногда происходит просто игнорирование обращений», — пояснил Нагуманов.