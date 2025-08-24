Песошин подписал постановление об изменениях в работе представительства РТ в Лейпциге

Существующее с 2019 года Торгово-экономическое представительство Татарстана в Германии ждут изменения. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Документ отменяет три из пяти пунктов постановления о создании торгпредства, в том числе об утверждении положения о представительстве и о назначении торгово-экономическим представителем РТ в ФРГ Тахира Гатаулина.

Теперь Минпромторг Татарстана должен за 60 дней, отсчитываемых от 22 августа, утвердить устав торгпредства, которое базируется в Лейпциге, крупнейшем городе федеральной земли Саксония.

Сайт представительства не обновлялся с 2021 года. В ноябре 2022-го полномочия Тахира Гатаулина как торгпреда были продлены на три года.