Песошин: Пестречинский район признан одним из наиболее перспективных в Татарстане

Глава правительства РТ Алексей Песошин заявил, что Пестричинский район признан одним из наиболее инвестиционно-привлекательных и перспективных муниципальных образований республики. Его слова прозвучали на заседании Совета Пестречинского района Республики Татарстан.

«Активное увеличение численности района требует строительства новых школ, детских садов, учреждений здравоохранения, дорожной инфраструктуры. Все эти вопросы нужно решать в тесном взаимодействии с республиканскими органами власти», — сказал премьер-министр Татарстана.

Он также добавил, что часть приоритетных задач формируют с учетом спецоперации.

«Здесь необходимо продолжить работу по формированию состава воинских подразделений, поддержке бойцов, участвующих в СВО, а также членов их семей», — доложил Песошин.

Политик подчеркнул, что для решения всех этих нужна слаженная работа всей команды.

Напомним, ранее гендиректор Управляющей компании «АгроИнвест» Раис Сулейманов был назначен первым замруководителя исполкома Пестречинского района.

«Вся его трудовая биография связана с работой в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства. У него большой опыт работы с людьми, с трудовыми коллективами. Раис Ахтямович зарекомендовал себя не только предприимчивым, но и социально ответственным руководителем, проводил активную общественную работу. Избирался депутатом Государственного Совета РТ двух созывов, способствовал успешному решению многих наказов своих избирателей. Я уверен, что Раис Ахтямович успешно справится с решением возложенных на него задач, будет эффективно решать вопросы социально-экономического развития района. Мы со своей стороны его поддержим, рассчитываем, что он найдет поддержку среди депутатов и населения», — сказал про Сулейманова Песошин.