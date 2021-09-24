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24 сентября 2021  16:35

Песошин обсудил сотрудничество с новым Генконсулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым

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Песошин обсудил сотрудничество с новым Генконсулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым
Фото: пресс-служба Президента РТ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин провел встречу с новым Генеральным консулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению всестороннего сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном, реализацию совместных проектов в промышленности и гуманитарной сфере», — говорится в сообщении. 

Ерлан Искаков назначен Генконсулом Казахстана в Казани в сентябре этого года, заменив на посту Жанболата Мурзалина, который возглавлял консульство с 2019 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев поблагодарил Жанболата Мурзалина за сотрудничество.

#алексей песошин #генконсул казахстана в казани
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