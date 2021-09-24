Песошин обсудил сотрудничество с новым Генконсулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым

Фото: пресс-служба Президента РТ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин провел встречу с новым Генеральным консулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению всестороннего сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном, реализацию совместных проектов в промышленности и гуманитарной сфере», — говорится в сообщении.

Ерлан Искаков назначен Генконсулом Казахстана в Казани в сентябре этого года, заменив на посту Жанболата Мурзалина, который возглавлял консульство с 2019 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев поблагодарил Жанболата Мурзалина за сотрудничество.