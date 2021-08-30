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30 августа 2021  13:36

Шаймиев поблагодарил Генконсула Казахстана за сотрудничество во время работы в Татарстане

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Шаймиев поблагодарил Генконсула Казахстана за сотрудничество во время работы в Татарстане
фото: пресс-служба Президента РТ

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев провел встречу с Генеральным Консулом Казахстана в Татарстане Жанболатом Мурзалиным, который в скором времени завершит свою деятельность в республике. С сентября Генконсулом РК в РТ станет Ерлан Искаков, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.

Государственный Советник поблагодарил Мурзалина за плодотворное сотрудничество и поддержку, оказанные Татарстану. Он отметил эффективную работу, а также большой личный вклад консула в развитие российско-казахстанских отношений. В заключение Шаймиев пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Генеральное консульство Казахстана в Татарстане открылось в 2012 году. Жанболат Мурзалин работает в столице РТ с июля 2019-го.

#Шаймиев Минтимер #Казахстан #генконсульство казахстана
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