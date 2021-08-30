Шаймиев поблагодарил Генконсула Казахстана за сотрудничество во время работы в Татарстане

фото: пресс-служба Президента РТ

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев провел встречу с Генеральным Консулом Казахстана в Татарстане Жанболатом Мурзалиным, который в скором времени завершит свою деятельность в республике. С сентября Генконсулом РК в РТ станет Ерлан Искаков, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.

Государственный Советник поблагодарил Мурзалина за плодотворное сотрудничество и поддержку, оказанные Татарстану. Он отметил эффективную работу, а также большой личный вклад консула в развитие российско-казахстанских отношений. В заключение Шаймиев пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Генеральное консульство Казахстана в Татарстане открылось в 2012 году. Жанболат Мурзалин работает в столице РТ с июля 2019-го.