Песошин обсудил с генконсулом Туркменистана сотрудничество в сфере нефтедобычи и медицины

Фото: пресс-служба Президента РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с новым Генеральным консулом Туркменистана в Казани Гуйчем Гараевым. Встреча прошла в Доме Правительства, передает пресс-служба Президента РТ.

Алексей Песошин назвал Туркменистан стратегическим партнером для Татарстана. Между республиками активно развиваются торгово-экономические и гуманитарные отношения, татарстанские ведущие компании, такие как КАМАЗ, Татнефть, Казанский вертолетный завод, сотрудничают с туркменистанскими партнерами.

Обсуждались перспективы дальнейшего укрепления двусторонних связей в таких направлениях, как увеличение взаимных поставок продукции, добыча нефти, транспортировка газа, фармацевтика и медицина, АПК и пр.

Ранее сообщалось, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и Генконсул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев обсудили вопросы сотрудничества.